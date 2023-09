Morreu Gomes Afonso, figura histórica do Farense

Faleceu António Gomes Afonso, que contava 95 anos e foi durante 35 anos funcionário e dirigente do Farense, exercendo durante largo tempo o cargo de secretário geral do clube algarvio, no qual deixou uma marca de dedicação e de reconhecida competência.Nascido em Lisboa, Gomes Afonso radicou-se no Algarve e foi árbitro de futebol antes de iniciar uma longa ligação ao Farense. Ainda colaborou com o Imortal de Albufeira e com a Associação de Futebol do Algarve. Exerceu funções, como dirigente, em associações distritais de outras modalidades e esteve ligado a causas sociais, em particular através do Rotary Clube de Faro, tendo sido distinguido pela Câmara Municipal de Faro com a medalha de ouro do município.As cerimónias fúnebres estão marcadas para a próxima segunda-feira, em Faro, em hora a definir.À família enlutada,apresenta sentidas condolências.