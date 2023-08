Muscat é sinónimo de invencibilidade caseira

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Zach Muscat já não sabe o que é perder um jogo em casa em que começa a titular desde 2021. A última vez que o defesa-central viu tal acontecer foi a 14 de fevereiro de 2021, numa altura em que representava o Casa Pia.Curiosamente, na tarde deste sábado, o Farense recebe os casapianos, naquele que será o reencontro do maltês com a antiga equipa.Muscat, diga-se, ajudou a promover os dois clubes de volta ao principal escalão do futebol português.