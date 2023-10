Presidente do Farense pede punição exemplar para os autores das agressões em Vila Verde

O presidente do Farense, João Rodrigues, lamentou, esta segunda-feira, os incidentes registados no final do jogo com o Länk Vilaverdense. "Os nossos adeptos, num grupo que incluía muitas crianças, idosos e mulheres, foram vítimas de um inexplicável ataque selvagem e cobarde", referiu o líder do clube de Faro.

A equipa médica do Farense presente no jogo "assistiu as pessoas atingidas", duas das quais necessitaram de tratamento hospitalar.

João Rodrigues assegurou que o Länk Vilaverdense "nada teve a ver com o sucedido e o apoio que nos prestaram merece o nosso apreço e agradecimento". O presidente do Farense referiu ainda que "sempre temos sido bem recebidos no Minho e não confundimos estes selvagens com as boas gentes minhotas".

O líder do clube algarvio apela agora "a uma rápida investigação deste crime e à punição exemplar dos seus responsáveis" e ao mesmo tempo deixa um alerta às autoridades: "Na próxima jornada do campeonato vamos ter uma deslocação para perto de onde estes acontecimentos se registaram (Vila do Conde) e é muito importante que as autoridades estejam atentas", sublinhou.

João Rodrigues pede aos adeptos do Farense para "manterem a calma e não reagirem a provocações" e garante que o episódio "ainda nos deixará mais unidos, pois temos no sangue os genes de Brites de Almeida, a padeira de Aljubarrota, filha de Faro".