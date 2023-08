Reforço de bares não evita filas no Estádio de S. Luís

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Depois da multa de 408 euros por, na receção ao Casa Pia, ter apenas um bar em funcionamento com um funcionário a servir 5 setores da bancada nascente – lotação potencial de 4 mil espectadores –, o Farense tentou resolver o problema. Colocou mais dois pontos de venda, o que não impediu a acumulação de filas ao intervalo.No ‘clássico da EN2’, os 738,5 km da estrada nacional que ligam Chaves e Faro não impediram que cerca de 100 de adeptos transmontanos atravessassem o país de uma ponta à outra, esperando celebrar os primeiros pontos. Após a partida, pediram satisfações e falaram com o treinador José Gomes à porta do autocarro da equipa.