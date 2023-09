Ricardo Velho: «Mostrámos o que é jogar no São Luís»

Ricardo Velho, guarda-redes do Farense, sublinhou a qualidade da exibição coletiva dos algarvios na receção ao Sp. Braga, partida que a turma liderada por José Mota venceu por, e o quão difícil podem ser os jogos disputados no São Luís. "Fizemos um bom jogo, aguerrido e com muita qualidade. Fizemos três golos, mas podíamos ter feito muitos mais. Mostrámos o que é jogar no São Luís. Mas eles também são uma boa equipa e aguentaram-se bem", atirou.