São Luís festeja centenário

O Farense irá comemorar com a pompa devida o centenário do Estádio de São Luís, palco que recebeu o seu primeiro jogo em 1 de dezembro de 1923, com o Farense a bater o Sport Lisboa e Faro por 4-1.

Fruto da iniciativa de Manuel Santos, um empresário farense que fez fortuna nos Estados Unidos, e por isso conhecido nos seus primeiros tempos por Santo Stadium, o recinto já acolheu grandes eventos desportivos (como o Mundial de juniores de 1991 e jogos da Seleção Nacional) e musicais (Roxy Music, Dire Straits e Pavarotti, entre outros). No dia 1 de abril de 2024, no 114º aniversário do Farense, será inaugurada uma exposição sobre a história do mítico estádio.