Sócios do Farense vão a votos no dia 6 de julho

Foi convocada uma assembleia geral do Farense para 6 de julho, a partir das 16 horas, tendo como ponto único da ordem de trabalhos a eleição dos corpos sociais para o quadriénio 2023/2027.

O ato eleitoral surge na sequência da demissão de todos os membros dos corpos sociais do Farense, que seguiram a posição adotada pelo presidente João Rodrigues.

O líder do clube (e também da SAD) decidiu demitir-se para promover reajustamentos no elenco diretivo, ajustando-o às necessidades decorrentes do regresso à 1.ª Liga e das exigências com que o Farense será confrontado no futuro próximo.

João Rodrigues deverá recandidatar-se e a entrega de listas decorrerá até às 18 horas de 3 de julho, na secretaria do clube.