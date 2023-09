Talocha está confiante

O Farense prepara a receção ao Sp. Braga e o lateral-esquerdo Talocha acredita num desfecho positivo. "Vamos defrontar um adversário de qualidade, que conseguiu o apuramento para a Liga dos Campeões, mas temos as nossas armas e, jogando em casa, podemos ganhar", assinala.

Num olhar para a Liga, Talocha mostra satisfação com as exibições, mas não com os pontos. "Com o Casa Pia acusámos a estreia e a partir daí temos vindo a melhorar, com uma vitória merecida diante do Chaves e resultados aquém dos que produzidos nas deslocações ao Dragão e a Famalicão", diz Talocha, satisfeito com a condição de titular: "Posso render mais."