Talys Oliveira reforça lateral esquerda do Farense

Talys Oliveira é o mais recente reforço do Farense. O lateral esquerdo brasileiro, de 24 anos, chega ao emblema algarvio vindo do NK Slaven Belupoda, da Croácia, país onde se estreou como profissional ao serviço do NK Osijek, tendo também passado por Budapest Honvéd (Hungria) e Pafos (Chipre). Na época passada, deu 1 assistência em 22 jogos."Estou muito feliz por fazer parte deste projeto do Farense, que está de volta à 1ª divisão com a perspetiva de fazer um bom campeonato. Sinto-me motivado por estar pela primeira vez na 1ª Liga de Portugal, espero fazer uma grande época e principalmente ajudar o clube a atingir os objetivos", disse Talys em declarações aos meios do clube algarvio.