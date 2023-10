Treinador do Farense diz que é preciso "engolir rapidamente" eliminação da Taça para encarar Rio Ave

O treinador do Farense disse este sábado que a sua equipa tem de "engolir" a eliminação da Taça de Portugal para encarar a visita de domingo ao Rio Ave, para a nona jornada da Liga Betclic.

"São jogos e provas completamente distintas, ou seja, taça é taça, sucedendo muitas vezes este tipo de situações. É claro que fomos eliminados e não o queríamos. Mas tivemos dois dias para pensar naquilo que fizemos e depois todos os outros para prepararmos o próximo jogo", disse José Mota, na antevisão à partida em Vila do Conde.

O Farense perdeu no terreno do Länk Vilaverdense, por 3-2, e foi uma das equipas da I Liga derrotadas na terceira eliminatória da Taça de Portugal, à semelhança do Rio Ave, batido pelo Torreense (2-1).

"Para nós, o que nos interessa, no que estamos concentrados e temos trabalhado é sobre o Rio Ave, um adversário do 'nosso' campeonato, se calhar com os mesmos objetivos e que também teve as mesmas desilusões, ao ser eliminado da Taça de Portugal, também por uma equipa da II Liga", sublinhou o técnico do Farense.

Estes são fatores que os algarvios têm de "rapidamente engolir" para perceberem "exatamente o que é que o adversário tem, quais são as suas características e o que é que está a preparar para jogar contra o Farense", prosseguiu Mota.

O treinador considerou que o Rio Ave "está urgentemente a precisar de pontos" e "não tem feito, realmente, grandes resultados".

"Mas sabemos as características e a vontade que aquelas gentes de Vila do Conde têm em ultrapassar as dificuldades. Portanto, vai ser um jogo extremamente competitivo e extremamente difícil e nós temos que estar muito bem preparados para ultrapassar este adversário", concluiu.

O Rio Ave, 17.º classificado, com cinco pontos, recebe no domingo o Farense, 13.º com sete, em jogo marcado para às 15h30 no Estádio do Rio Ave FC, com arbitragem de Tiago Martins, da associação de Lisboa.