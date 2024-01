Vasco Faísca reclama prémio de subida do Farense no Tribunal Arbitral do Desporto

O treinador Vasco Faísca exige ao Farense o pagamento do prémio de subida referente à época passada (2022/23) e na última quinta-feira deu entrada no Tribunal Arbitral do Desporto um processo de arbitragem voluntária em matéria laboral, promovido pelo atual responsável pela equipa do Belenenses.Quando Vasco Faísca foi afastado do comando técnico do Farense, no final de janeiro de 2023, os algarvios estavam no segundo lugar da 2.ª Liga. O contrato do treinador previa um prémio de subida e Faísca entendeu que, cessando funções em lugar de subida, teria direito ao prémio contratualizado, mas a SAD do Farense manifestou posição contrária.A falta de entendimento levou a que Vasco Faísca recorresse, na última quinta-feira, ao Tribunal Arbitral do Desporto.