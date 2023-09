Zé Luís quer voltar aos golos: «As últimas épocas não foram nada fáceis»

O avançado Zé Luís, contratado pelo Farense à beira do fecho do último mercado, espera voltar aos seus melhores dias e ajudar os algarvios na luta pela permanência na liga.

"Um avançado vive de golos e as últimas épocas não foram nada fáceis, pelo que desejo recuperar a minha melhor condição e a alegria de partilhar momentos fantásticos com os adeptos", referiu Zé Luís, à margem de uma sessão de autógrafos, ontem, no Festival F, no centro histórico de Faro, e na qual participaram também o treinador José Mota e os capitães Fabrício Isidoro, Gonçalo Silva e Marco Matias.

Zé Luís referiu-se ainda à adaptação a Faro: "É um clube histórico, as pessoas insistiram para que eu viesse e todos me receberam bem, com esta paragem a servir para absorver as ideias do treinador e ganhar ritmo."