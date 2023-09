Sérgio Conceição deu folga dupla ao plantel

Ainda com oito jogadores ausentes, quatro nas respetivas seleções e outros tantos na enfermaria, o FC Porto fechou ontem a semana de trabalho no Olival. Sérgio Conceição concedeu dois dias de folga ao plantel, que retoma depois de amanhã a preparação do jogo contra o E. Amadora, na próxima sexta-feira. Na sessão de ontem, Pepe, Baró, Grujic e Veron fizeram tratamento às respetivas lesões, enquanto Diogo Costa (Portugal), Bernardo Folha (Portugal sub-21), Nico González (Espanha sub-21) e Taremi (Irão) continuaram ao serviço das suas seleções. Os dois médios não saíram do banco nos respetivos jogos.