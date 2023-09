As lesões no FC Porto, jogadores "à vontade e não à vontadinha" e os craques do Gil Vicente: tudo o que disse Conceição

Sérgio Conceição fez esta sexta-feira a antevisão ao jogo com o Gil Vicente, partida da 6.ª jornada da Liga Betclic agendada para amanhã, às 20H30."O Vítor [Campelos] tem feito um trajeto interessante, trabalhou comigo no Vitória, sei da qualidade dele e de todos os jogadores que compõem o plantel do Gil Vicente. Tem sido historicamente difícil para nós, nos últimos dois anos não conseguimos ganhar, mas cabe-nos a nós perceber qual é a dinâmica da equipa, os seus pontos fortes, e estarmos atentos. Com o mesmo respeito que tivemos com o Shakhtar, porque a preparação é feita da mesma forma. Queremos ganhar, trabalhamos para isso.""É uma evolução normal. Chegou cá muito jovem, entretanto saiu para o Sp. Braga, onde teve uma evolução interessante, e e depois voltou para colmatar a saída do Luis Diaz de uma forma que me agrada. Hoje é um jogador diferente, não nas estatísticas mas no critério. A tendência dos jogadores é de evolução e nós como equipa sentimos o mesmo. Vamos conseguindo resultados positivos, excetuando o do Arouca. Em termos excecionais esperava um bocadinho mais, já o disse. A equipa tem de evoluir, vai sendo cada vez mais forte.""Está fora, vai estar nas próximas semanas. Teve uma lesão muscular. Infelizmente temos tido alguns problemas, não com lesões musculares... Marcano e Evanilson foi nos joelhos. Mas temos de ter soluções, não muda o plano de jogo, temos outros jogadores que podem fazer a posição. O treinador quer ter toda a gente disponível.""Não é a exibição que nos dá a confiaça, ela é adquiria aqui, com trabalho. Depois os resultados podem ou não acontecer. Mas essa dinâmica vai-se adquirindo com a evolução que vamos tendo, cada jogador na sua posição e nós como equipa. Há também a questão da estratégia definida em função do adversário, nenhuma equipa do mundo olha só para dentro. Mas o importante é perceber que o trabalho é focado no que somos e no queremos como equipa. Exibição com Shakhtar Donetsk é natural para quem conhece estes jogadores e a história deste clube.""Sentem-se à vontade mas não à vontadinha, têm de perceber algumas das ideias que tenho para os jogadores que jogam naquela posição. Acredito que têm muita coisa a melhorar. Mas também acreditamos, e por isso é que os fomos buscar, no potencial e na qualidade deles, que depois têm de ser colocados à disposição da equipa."Este é o segundo melhor arranque do FC Porto em 7 anos. Queremos fazer exibições perfeitas, mas isso não é possível, andamos à procura... Pode haver um ou outro jogo, mas andámos muito perto em muitos jogos. Os resultados têm sido positivos, têm sido melhor os resultados do que as próprias exibições, como já disse. Em termos excecionais fazer pior do que fizemos acho difícil. A expectativa é fazer resultados positivos e isso passa por é ganhar. O nosso objetivo é reconquistar o campeonato.""Não me vou contradizer, já disse que a preparação é sempre a mesma, há sempre o mesmo foco e rigor. Quando apanhamos na Taça de Portugal equipas de escalões inferiores é igual. A vida e a história de cada jogo é que são diferentes. Há aspetos, como a estratégia definida, a motivação dos jogadores para as provas, que são depois importantes. Na Liga dos Campeões os jogos são mais divididos, mais abertos do que no Campeonato Nacional, é normal. Cada vez as equipas técnicas e os plantéis são mais competentes. No jogo com o Estrela da Amadora fiquei impressionado e este Gil Vicente tem jogadores muito interessantes também. São equipas que definem uma estratégia, vai-se ao pormenor em tudo. Cabe-nos a nós pensar que cada jogo é uma final, tentar desmontar aquilo, as boas organizações defensivas, e ir à procura do golo. E ser equilibrado para não sofrer. É dentro disto que por vezes é mais difícil. Pode haver mais dificuldade em romper uma muralha no campeonato do que na Liga dos Campeões.""Olho para o coletivo. Dentro desse coletivo pode haver jogadores ao olho do adepto que podem ser mais refianos, mas eu vejo outras coisas no jogo. O Maximo, Fujimoto... Têm um plantel interessante, mas vamos preocupar-nos com todos os jogadores do Gil Vicente.""Aqui não há ninguém à frente de ninguém. Todos trabalham semanalmente e é esse trabalho que me dá a resposta sobre quem joga."