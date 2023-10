A baixa de última hora, as palavras de Villas-Boas e a situação de Evanilson: tudo o que disse Sérgio Conceição

Sérgio Conceição faz a antevisão ao jogo com o Vizela, referente à 9.ª jornada da Liga Betclic, marcado para domingo às 20h30."O importante é marcar, depois o jogo tem 90 e tal minutos, às vezes 100. É trabalharmos da melhor forma contra uma equipa que, na minha opinião, não amealhou os pontos que devia ter pela sua qualidade. É uma equipa que está sólida na 1.ª Liga e vai ser um jogo difícil, numa casa difícil, pela força dos adeptos e pela qualidade individual e coletiva deles. O nosso campeonato é cada vez mais competitivo. Dentro do tempo que tivemos para preparar o jogo temos de dar uma resposta positiva, é extremamente importante ganhar lá"."As pessoas normalmente associam as grandes exibições a ter uma diferença de golos relativamente ao adversário de mais de um golo, mas os treinadores veem coisas diferentes. Já ganhámos pela margem mínima com exibições acima da média, e já ganhámos com diferenças maiores não estando tão bem no jogo. Essa grande exibição terá a ver com os diferentes momentos de jogo, com o facto de estarmos sólidos e consistentes. Depois é natural ganhar pela evolução da equipa e pelo coletivo ser mais forte, além da nota artística que tem de dar golo, não para jogar para trás ou algo do género. A minha visão é mais nesse sentido"."Além do Wendell e dos outros, o Galeno também sentiu desconforto muscular e está fora amanhã. Uma lesão muscular nunca é inferior a 3 ou 4 semanas, depois também depende da gravidade. Até à paragem para as seleções, todos os lesionados, além do Wendell e do Galeno, devem continuar de fora"."Tem a ver também com a eficácia. Fui dizendo ao longo deste início de época que não estou preocupado porque criamos muitas situações para concluir de outra forma. Temos sido mais felizes nos jogos da Liga dos Campeões, e vamos procurar trabalhar para sermos também no campeonato e nas provas internas, para depois conseguirmos ganhar os jogos com maior tranquilidade"."Sim. É uma deslocação difícil, perante um público participativo. Espero que não seja demasiado... Veio-me à cabeça o E. Amadora e a Reboleira, quando me passou um isqueiro a centímetros da cabeça e vi um polícia a rir-se para o infrator. Se puxarem pela outra equipa e me chamarem nomes, já estou habituado. Gosto desses ambientes quentes e apaixonados. Os estádios deviam ter gente como tem Vizela, que gostam tanto e puxam tanto pela equipa"."Podem haver mudanças, os jogadores não são iguais e têm que haver adaptações, tendo em conta a estratégia e a forma como vamos encarar o jogo. Villas-Boas? É verdade que estou atento aos temas onde entra o FC Porto, mas não me cabe comentar as palavras de um potencial candidato. Não o devo fazer. Como grande portista que o André é, respeito as suas opiniões. É um homem que fez história no FC Porto e, por isso, li parte da entrevista. Veio trazer cá para fora um tema que não é tema, que é a situação da renovação. O André sabe, melhor do que ninguém, que não podemos desviar o foco do próximo jogo, que é o mais importante"."Não comento isso. Falámos da situação da renovação, mas não vou comentar palavras de candidatos ou potenciais candidatos. Não me cabe comentar isso. Nós somos atacados de todas as formas e aqui não é o caso. Se me dizem que os meus jogadores mereciam outro destaque depois de uma vitória brilhante... O grupo de trabalho não quer saber disso. Quando chegámos ao Dragão já estávamos a pensar no jogo com o Vizela. Esse é o nosso trabalho"."Eu não pego no último jogo e preparo o próximo a partir daí. O Evanilson está disponível e é mais um jogador que quer dar o contributo à equipa. É esse o espírito e isso é muito importante. Às vezes há jogadores que entram a cinco minutos do fim com uma vontade enorme de ajudar a equipa, até já quando o jogo está resolvido. O Evanilson faz parte do grupo de trabalho e está pronto para jogar de acordo com aquilo que foi a preparação para o jogo, dentro da estratégia definida por mim. É sempre bom um avançado fazer golos, principalmente na melhor prova de clubes do mundo? Sem dúvida. Mas mais importante que ele é a equipa. Ele foi um dos protagonistas, mas não foi o único. Para ele fazer golo alguém teve de o assistir, alguém teve de recuperar a bola. É um processo coletivo, mas percebo a pergunta pelo grande mediatismo que teve, até por ter entrado e ter feito o hat trick. Eu fico feliz por ele, mas mais feliz pelo trabalho da equipa e pela grande exibição na 2.ª parte".