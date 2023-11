Os erros defensivos, os assobios da bancada e o ambiente aguerrido em Guimarães: tudo o que disse Conceição

Sérgio Conceição fez esta sexta-feira a antevisão do jogo de amanhã, com o V. Guimarães, partida da 11.ª jornada da Liga Betclic que se disputa a partir das 20h30, no Estádio D. Afonso Henriques."O campeonato é o que é, temos de jogar com todas as equipas. Os 3 pontos são importantes, domingo a domingo. É uma deslocação difícil, perante um Vitória que não se nota a troca de treinador, tem feito os seus resultados. O plantel tem qualidade, o treinador é muito identificado com a paixão e a forma de viver do futebol dos adeptos. Jogo difícil, cabe-nos a nós, que lutamos pela conquista do campeonato, dar uma boa resposta e ganhar o jogo"."Jogamos contra o Vitória"."Tem a ver principalmente connosco. A forma como vamos defender, perceber a dinâmica do adversário quando tem bola... O jogo encaminha-se dentro da postura das equipas e neste caso da nossa. Sabendo que o Vitória é consistente, que ataca de uma forma simples, direta, aproveitando os erros do adversário, mas queremos controlar o jogo de forma enérgica, agressiva, com a intensidade que nos tem caracterizado nos últimos anos, somos o FC Porto. Olhar para nós como equipa"."O foco foi corrigir, analisar, observar o jogo com o Antuérpia, porque cada jogo nos dá situações positivas. Depois, dentro dos princípios da equipa, defensivamente é importante perceber que cada perda de bola a nossa recuperação não pode ser na nossa grande área, e isso tem acontecido algumas vezes. Com o Antuérpia, em termos de coletivo, gostei mais do que contra o Estoril, mas são adversários diferentes, por isso, dentro da base e dos princípios da nossa equipa, vejo que há a melhorar e o que estamos a fazer de bem e continuar. Queremos a perfeição, mas é difícil. Trabalhamos no máximo para ir ao encontro das exigências dos adeptos"."O que me preocupa são alguns erros e alguma alta de eficácia ofensiva e alguns erros que cometemos. Não me preocupa a equipa que ataca em 3x4x3... Há equipas que no papel vêm com 4x4x2 clássico e depois a defender com seis jogadores. Tem a ver com o que são as equipas e as estratégias definidas pelos treinadores adversários. Há que ver a estratégia do Álvaro [Pacheco], quando têm bola, e trabalhar para termos mais qualidade do que temos hoje"."Não deve perder o foco. Deve estar concentrada na preparação do jogo e diferentes cenários do que nos vai acontecer. Conheço esse ambiente do V. Guimarães, tive o prazer de lá trabalhar. O que conta são os intervenientes diretos no jogo e neste caso olhámos para o Vitória ao pormenores: posso dizer que o Álvaro Pacheco vive a 20 km do estádio, há uma grande empatia de gente que vive o Vitória, exatamente como no nosso clube. Vitória tem a sua história, tem o seu peso. Não é fácil para os adversários jogar no D. Afonso Henriques"."O meu foco é o jogo com o Vitória. Já falei de colegas de profissão, não gosto muito dessa discussão na praça pública, mas somos treinadores de futebol, há momentos em que estamos na mó de cima e somos elogiados, depois quando se perde ou se está num ciclo mais negativo o culpado é sempre o mesmo. Sempre foi assim neste desporto fantástico e há de ser sempre assim. A vida de um treinador é esta, também já passei por situações dessas, é o futebol"."Maturidade do Pepe pesa, acho que todos os centrais que temos à disposição, incluindo o Marcano e Zé Pedro, não têm de dar nada a ninguém, têm é de trabalhar no máximo para cada dia melhorarem. O Pepe sabe o que penso dele, o que ele representa para clube, não só no balneário. Espero que qualquer um dos meus centrais consiga uma carreira perto da que o Pepe fez, que não é nada fácil"."A melhor forma de tranquilizar é trabalhar nos aspetos em que não está tão bem e perceber que o David, o jogador que jogou antes de vir para o FCP numa linha de cinco, os erros não se notavam tanto. Um central no FC Porto está sempre mais exposto. Isso é percetível e entendo. Quando há uma evolução, é um central para conseguir carreiras longas e consistentes. Mas é preciso trabalho, assobios de vez em quando, cartões amarelos e não parar"."Não olhamos para a margem, estamos atrás dos rivais e queremos chegar rapidamente ao 1º lugar. Só depende de nós ganhar os jogos"."Já respondi, sabemos que temos um desafio amanhã e o foco é esse. Depois esquecemos que jogamos contra adversários, eles têm qualidade, não jogamos sozinhos. Cabe-nos ir ultrapassando, ir reinventando ano após ano, mudar algumas situações ao nível estratégico. Olhamos para um Arouca, para o Estoril, que fez o melhor jogo da época, por culpa nossa com certeza, mas não podemos tirar mérito aos adversários. Este Antuérpia é competitivo, foi campeão belga e a Bélgica ao nível de seleções está onde está. Não se pode desvalorizar o que fazemos de bom nem valorizar o que fazemos de mau"."Se olharmos para 8 jogos na Champions, perdemos um. Ganhámos 7, perdemos um, com o Barcelona. Temos 7 vitórias em 8. Eu aplaudia na bancada. Mas ao ver erros que cometemos com o Antuérpia, se calhar na bancada era capaz de dar uma assobiadelazinha. É o futebol. Dentro de uma equipa com jogos com esta exigência, há a obrigatoriedade de ganhar e de jogar bem. Se isso não acontecer... Nem vou falar dos jogadores ausentes. Podia dar algumas justificações, houve alguma impaciência das bancadas em relação à nossa posse, não percebendo quem estava em jogo, os centrais, os médios, que tipo de movimentos é que fazem... Meti o Francisco e outros jogadores para retificar algumas de situações. No banco às vezes também me dá vontade de assobiar, uma vezes para os adeptos, para os jogadores e outras para mim próprio."