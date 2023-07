A justificação do FC Porto para a ausência de Diogo Costa da apresentação

Diogo Costa ficou de fora do encontro de apresentação do FC Porto frente ao Rayo Vallecano (1-1) devido a fadiga muscular, segundo informaram os dragões. Numa nota publicada através do seu site oficial, o clube justifica a ausência do habitual titular da baliza portista e detalha ainda que o guarda-redes brasileiro Samuel Portugal manifestou uma indisposição antes do duelo disputado no Estádio do Dragão, no Porto.

De fora ficaram igualmente João Mário e os brasileiros Gabriel Veron e Evanilson, que continuam a recuperar de lesões e eram os únicos nomes presentes no boletim clínico.