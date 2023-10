Adjunto do selecionador do Irão revela conversa: «Taremi está pronto para deixar o FC Porto em janeiro»

Rahman Rezaei, adjunto do selecionador do Irão, concedeu uma entrevista à 'Sportitalia', na qual revelou uma conversa recente que teve com Mehdi Taremi, na qual aconselhou o avançado do FC Porto a deixar o clube rumo a uma liga maior do que a portuguesa, caso tenha oportunidade."Sim, conversamos sobre isso. Ele também sente que é o momento certo para mudar, para dar mais um salto para uma grande equipe. Mentalmente ele está pronto. Ele me disse que já estava pronto no verão, mesmo que no final não foi possível fechar a operação que o levava à Série A. Disse-lhe que mais uma época no Porto lhe seria boa e que no próximo ano estaria ainda mais preparado", confidenciou Rahman Rezaei.E acrescentou: "Ele está pronto para sair em janeiro e eu também o aconselhei a fazê-lo caso tenha a oportunidade. Não querendo retirar nada ao FC Porto, mas ele deu tudo o que tinha: foi o melhor marcador e tornou-se famoso e um jogador importante para a equipa. Agora é altura de sair. Eu também lhe disse que podia sair no inverno sem arrependimentos."Relativamente à reação de Taremi a esta conversa, o treinador-adjunto da seleção do Irão afirmou: "Ele concordou."Sobre as informações relativas ao interesse do Inter Milão, depois da transferência para o AC Milan ter caída, Rahman Rezaei rematou assim: "Na Jordânia eu disse-lhe que li nos jornais que o Inter o queria contratar e ele fez-me entender que está focado em fazer o melhor nestes meses e depois ir embora. O Inter esteve na final da edição passada da Liga dos Campeões...".