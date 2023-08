Agora é oficial: Jorge Sánchez é reforço do FC Porto

Está confirmada a contratação de Jorge Sánchez pelo FC Porto. O lateral-direito, de 25 anos, que chegou na manhã desta terça-feira à Invicta, foi oficializado como reforço dos dragões, através de um empréstimo do Ajax válido até ao final da temporada.Os azuis e brancos ficam com uma opção de compra sobre o passe do mexicano no valor de 4 milhões de euros, que passa a tar caráter obrigatório caso o jogador cumpra 20 jogos pela equipa esta época mediante determinados critérios.