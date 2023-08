Alan Varela foi pela primeira vez ao banco do FC Porto, no jogo com o Rio Ave, mas ainda não teve a oportunidade de somar os primeiros minutos com a nova camisola. O médio argentino é, aliás, o único reforço dos dragões que ainda não foi chamado por Sérgio Conceição, uma vez que Fran Navarro e Nico González já foram utilizados, este duas vezes titular.As incidências do jogo de ontem não proporcionaram a oportunidade para o substituto de Uribe poder mostrar as qualidades que levaram a um esforço financeiro da SAD dos dragões para garantirem o médio neste defeso.