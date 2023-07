Alan Varela convocado para o jogo do Boca Juniors na Taça da Argentina

Alan Varela foi convocado para o jogo do Boca Juniors frente ao Barracas Central, referente à Taça da Argentina, que terá lugar na noite de quinta-feira.Não obstante estarem a decorrer as negociações entre o FC Porto e o Boca Juniors, com vista à transferência do médio, de 22 anos, para o Dragão, a verdade é que o técnico Jorge Almirón não abdicou da presença de Varela entre os 24 convocados.Recorde-se que o médio pode jogar na Taça da Argentina, mas não poderá fazê-lo na próxima jornada do campeonato, diante do Newell's Old Boys, uma vez que terá de cumprir castigo por ter completado uma série de cartões amarelos. Dessa forma, só estará disponível para defrontar o Independiente, a 29 deste mês.