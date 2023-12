Alan Varela e a Liga dos Campeões: «Oxalá seja um grande ano para este clube tão grande»

Alan Varela chegou, viu e pegou de estaca no FC Porto. O médio tem sido uma peça importante para Sérgio Conceição e, esta quarta-feira, prevê-se que seja um dos donos do meio-campo, na finalíssima da Liga dos Campeões diante do Shakhtar. Horas antes da partida, o argentino não escondeu que está a viver um sonho, sonho esse que quer levar longe."Isto é um sonho para mim. Desde muito jovem que via a Champions pela televisão, que via os grandes clubes que me motivavam a querer cumprir este sonho. Estou muito contente de poder jogar a Champions. Oxalá seja um grande ano para este clube que é tão grande", referiu, em entrevista à DAZN.Ainda assim, Alan Varela não está à espera de facilidades. "Não acredito que o jogo da primeira volta tenha sido um jogo fácil. O Shakhtar é um grande rival. Têm feito as coisas bem e agora com esta mudança também. Espera-nos um grande jogo:muita luta, muito jogo e espero que consigamos o resultado que queremos", acrescentou.