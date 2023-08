Alan Varela emocionado: «Se foi o meu último jogo pelo Boca Juniors? Na verdade, não sei...»

Continua a espera do FC Porto por Alan Varela. Na última madrugada, o jovem médio foi titular pelo Boca Juniors no empate com o Nacional, do Uruguai (0-0), encontro da primeira mão dos oitavos de final da Taça Libertadores, e preferiu não abrir o jogo quanto a uma transferência para Portugal."Se foi o meu último jogo pelo Boca Juniors? Na realidade não sei... Tenho contrato com o clube, enquanto continuar aqui vou jogar e dar o máximo. Fala-se de muita coisa, mas estou tranquilo. Com o apoio da minha família, dos meus companheiros de equipa e da equipa técnica, continuo em frente", afirmou, emocionado, no final do encontro.Tal como Record já avançara , o negócio entre Boca Juniors e FC Porto evoluiu favoravelmente nas últimas horas, pelo que pode estar para breve o final da novela que já dura desde o início de julho.