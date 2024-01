Alan Varela feliz: «Já vinha a procurar o golo mas ainda não tinha saído»

Alan Varela faz este sábado o primeiro da época com a camisola do FC Porto após aproveitar, aos 82 minutos, um erro defensivo do Moreirense para fazer o 5-0 no marcador."Estou muito contente porque a equipa fez um trabalho enorme. Sabíamos que ia ser difícil e que o Moreirense sofria poucos golos. Fizemos cinco golos e sem sofrer, é muito bom, é um excelente trabalho e estou contente", referiu.O jogador argentino acrescentou ainda a propósito do golo: "Foi com muita felicidade. Já vinha a procurar, mas ainda não tinha saído. Mantive-me tranquilo e sabia que havia de chegar a qualquer momento. "