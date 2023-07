Alan Varela fora do onze do Boca Juniors

[notícia atualizada às 22h48]







A partilha de Varela nas redes sociais





Alan Varela, alvo do FC Porto neste mercado de transferências, não será titular na partida do Boca Juniors, na noite desta quinta-feira, frente ao Barracas Central, a contar para a Taça da Argentina, no banco de suplentes. O apito inicial está marcado para as 23 horas portuguesas.O camisola 5 dos argentinos vai começar o jogo no banco e, antes de subir ao relvado com os restantes colegas, aproveitou para partilhar uma fotografia na sua conta de Instagram. Uma publicação que levou logo os adeptos a sugerir que se tratava de um sinal de despedida...