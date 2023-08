Alan Varela já treinou no Olival

O argentino Alan Varela, recém-contratado pelo FC Porto ao Boca Juniors, já integrou esta quinta-feira o treino dos dragões, no Olival, de preparação para a receção de domingo ao Farense, para a segunda jornada da Liga Betclic.

O médio Alan Varela, de 22 anos, assinou com o FC Porto por cinco temporadas, até junho de 2028, e, após a sua contratação ter sido oficializada na quarta-feira, já esta manhã integrou a preparação do plantel azul e branco, no Olival.

De acordo com a nota publicada pelos dragões no seu sítio na Internet, do boletim clínico continuam a constar Romário Baró, Evanilson e Gabriel Veron, "todos em tratamento às respetivas lesões".

O FC Porto, que se estreou na Liga Betclic com um triunfo por 2-1 em casa do recém-promovido Moreirense, volta a treinar pelas 10:30 de sexta-feira, no Centro de Treinos e Formação Desportiva Porto/Gaia, no Olival, em Vila Nova de Gaia.

No primeiro jogo no Dragão, pelas 18:00 de domingo, o FC Porto defronta o Farense, outro clube recém-promovido, que vem de uma derrota em casa frente ao Casa Pia (3-0), numa partida que será dirigida pelo árbitro Cláudio Pereira, da AF Aveiro.