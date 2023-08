Alan Varela: «O nosso treinador é muito exigente»

Alan Varela mostra-se bem identificado com a nova realidade em que está inserido, sabe que o nível de exigência é elevado, mas diz-se preparado para enfrentar o desafio. "O nosso treinador é muito exigente, pelo que vou ter de ser mais exigente do que já era até agora", referiu o médio, de 22 anos, no excerto de uma entrevista concedida aos meios de comunicação do FC Porto.

O argentino assumiu o desejo de ser uma mais-valia para a equipa no centro do terreno e garante que espera repetir na Champions o bom desempenho da Taça Libertadores. "Dei o máximo que pude nessa competição, agora é a vez de jogar a Champions, que também é uma competição muito difícil, mas vou encará-la da melhor forma e ajudar a equipa no que puder. Posso ter muita presença no meio-campo, também posso fazer bons passes, na marcação vou melhorando aqui no clube", fez questão de vincar", revelando que ficou "muito contente" quando soube do interesse dos dragões.