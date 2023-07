Alan Varela testado no onze do Boca Juniors para o jogo com o Independiente

Alan Varela foi testado por Jorge Almirón na equipa titular no derradeiro treino antes do duelo frente ao Independiente, a contar para a derradeira jornada do campeonato argentino. Um cenário que coloca em risco o acordo com o FC Porto para a transferência do médio, conformedeu conta na sua edição desta sexta-feira.O emblema xeneize entra em campo este sábado e, confirmando-se as indicações dadas na mais recente sessão de trabalho, Alan Varela vai ser utilizado. Apesar da confiança das partes de que ainda poderá ser possível chegar a um entendimento no que aos prazos de pagamento diz respeito, esta situação poderá vir a revelar-se fatal para o negócio.