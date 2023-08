Alan Varela titular pelo Boca Juniors contra o Nacional de Montevideu

Alan Varela está no onze do Boca Juniors que na madrugada desta quinta-feira vai defrontar o Nacional de Montevideu, no Uruguai, em jogo a contar para a Taça Libertadores. O médio argentino terá pedido ao treinador Jorge Almirón para o utilizar, depois de não ter sido testado no onze no derradeiro treino antes do encontro.De acordo com as informações vindas da Argentina, o negócio entre Boca Juniors e FC Porto evoluiu favoravelmente nas últimas horas, pelo que pode estar para breve o final da novela que já dura desde o início de julho.