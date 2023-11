Alegada dívida de 9M€ por Luis Díaz: FC Porto tem pagamentos em dia

De acordo com informações veiculadas esta quinta-feira na Colômbia, nomeadamente pelo portal Infobae, a FIFA teria condenado o FC Porto ao pagamento de 9 milhões de euros ao Junior Barranquilla, em dívida ao emblema colombiano pela transferência de Luis Díaz para o Liverpool em janeiro de 2022. O valor em causa seria referente à fatia de 20 por cento que o Junior Barranquilla manteve na sua posse aquando da mudança do extremo para os dragões no verão de 2019.Segundo as informações recolhidas por, os dragões têm neste momento todos os pagamentos em dia relativamente à transferência em questão, sendo que, pela venda de Luis Díaz ao Liverpool, na sua globalidade, o Junior Barranquilla tem efetivamente direito a receber os tais 9 milhões de euros, porém o processo é bem mais complexo.O acordo de pagamentos sobre o extremo, entre o FC Porto e o Liverpool, compreendeu um total de sete tranches: 8 M€ aquando da assinatura do contrato de venda; 7 M€ aquando da inscrição do jogador na Premier League; e mais cinco tranches de 6 M€ cada, sendo que os reds têm ainda a pagar duas à SAD portista, uma até 31 janeiro de 2024 e outra até 30 de setembro de 2024. Somente quando o FC Porto fatura a entrada de cada tranche nas suas contas é devido o pagamento, na proporção dos 20 por cento, ao Junior Barranquilla.No entanto, este processo tem conhecido alguns diferendos entre os portugueses e os colombianos ao nível das verbas a descontar, como por exemplo ao nível do mecanismo de solidariedade, direitos de formação e outras despesas como as de intermediação.Logo após as duas primeiras tranches, no valor global de 15M€, no primeiro trimestre de 2022, o Junior Barranquilla acionou o FC Porto na FIFA por falta de pagamento, como demos conta à altura , exigindo o pagamento de 3 M€, o que equivale ao direito de 20 por cento sobre o dinheiro recebido pelos dragões do Liverpool por Luis Díaz, além de 5 por cento em juros. Logo em abril, o Players' Status Chamber, da FIFA, deu razão parcial ao Junior Barranquilla, dando ordem ao FC Porto para pagar 2,55M€ mais 5 por cento de juros.O desentendimento verificou-se pelo menos mais uma vez, agora relativamente ao pagamento de uma tranche de 6 M€. Após o pagamento do FC Porto, o Junior Barranquilla entendeu que o valor não estava correto e avançou de novo para a FIFA, que se pronunciou com nova decisão. Os dragões pagaram 1.019.897 euros, ao passo que o Junior Barranquilla pretendia 1.200.000 euros (20 por cento de 6M€) e, no final, a FIFA deu razão parcial aos colombianos, dizendo que o valor correto em falta, mais juros, é isso sim de 120 mil euros - uma diferença de cerca de 60 mil euros.Note-se que o mesmo organismo, já em 2021, decidiu também sobre queixas do América, do México, relativamente a pagamentos em atraso pelo FC Porto pelas contratações de Uribe e Marchesín. No entanto, como demos conta no caso de Luis Díaz, esses são processos igualmente em dia.