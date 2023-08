Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Alerta máximo no xadrez do Minho Os dragões só venceram três dos últimos nove jogos que fizeram na casa do Moreirense





Dragões venceram com dificuldade nas últimas saídas a Moreira de Cónegos

• Foto: Peter Spark