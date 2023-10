André Franco e a 'experiência'... a lateral: «Onde o mister quiser que jogue, tentarei dar o máximo»

André Franco inaugurou o marcador e ainda teve tempo de fazer um assistência na vitória do FC Porto por 2-0 diante do Vilar de Perdizes, na 3.ª eliminatória da Taça de Portugal, sendo considerado o homem do jogo numa posição onde não tem sido utilizado habitualmente, a de lateral esquerdo."Sinto-me bem independentemente da posição porque sou jogador do FC Porto. Onde quer que o mister me chame para jogar, tentarei dar o meu máximo", revelou o jogador, que tem atuado habitualmente como um médio mais ofensivo. "Em termos de mentalidade, não mudou absolutamente nada, só mudou a minha zona de conforto, o meu habitat natural. Acho que fiz o que foi pedido", acrescentou, reiterando que está preparado para "jogar em todas as posições".Em relação ao jogo em si, o médio de 25 anos considera que a chave para o resultado foi ter "analisado bem" o adversário. "Sabíamos que, no campeonato deles, têm feito muito bons resultados e possuem uma qualidade de jogo muito boa. Estivemos bastante sérios durante o jogo, porque encarámos a partida como se fosse uma do nosso próprio campeonato", frisou, destacando a qualidade dos escalões menores. "Hoje em dia, em Portugal, cada vez há mais qualidade nas divisões inferiores, portanto já estávamos à espera de um jogo difícil. Felizmente marcámos na primeira parte e tornámos tudo muito mais fácil, fomos capazes"."Acho que o segredo para estes jogos é encará-los como se encara jogos do nosso campeonato ou da Liga dos Campeões, só assim entramos com seriedade e responsabilidade", concluiu André Franco.