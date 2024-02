André Villas-Boas apresenta CFO da sua lista na próxima quinta-feira

André Villas-Boas anunciou esta quinta-feira, no site da sua candidatura à presidência do FC Porto, que irá apresentar o CFO da sua lista na próxima quinta-feira, dia 8 de fevereiro, em conferência de imprensa.O evento irá decorrer a partir das 18 horas, na sede de campanha do antigo treinador.Conforme Record já havia noticiado, o escolhido para liderar a pasta das finanças, caso Villas-Boas vença as eleições, é José Pedro Pereira da Costa , ex-CFO da NOS.