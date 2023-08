André Villas-Boas evoca o "grito de revolta" de 2010: «Boa sorte para a Supertaça, FC Porto»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Andre´ Villas-Boas (@officialandrevillasboas)

Completam-se 13 anos esta segunda-feira desde que o FC Porto, com André Villas-Boas no comando técnico, iniciou uma época memorável na história dos dragões, com um triunfo sobre o Benfica que rendeu a Supertaça. Nessa mesma temporada de 2010/11, os azuis e brancos viriam ainda a conquistar o campeonato, a Taça de Portugal e a Liga Europa.Villas-Boas não deixou passar a data em claro, até porque, na próxima quarta-feira, este FC Porto, como o de 2010/11, arranca na nova temporada igualmente com uma Supertaça frente ao Benfica e também ferido no orgulho por ter perdido para as águias o campeonato passado."Grito de Revolta. 07/08/2010. Boa sorte para a Supertaça, FC Porto", escreveu Villas-Boas na rede social Instagram, como legenda de várias fotografias desse seu primeiro título e jogo oficial como treinador dos dragões.