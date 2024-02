André Villas-Boas mostra o caminho da sustentabilidade financeira

André Villas-Boas detalhou, num vídeo partilhado nas redes sociais da sua candidatura, as propostas da sua lista para o futuro das finanças azuis e brancas, assim vença as eleições previstas para abril.

Para combater o passivo de 532 milhões de euros, a dívida financeira de 311 milhões de euros e os resultados operacionais negativos na ordem dos 16 milhões por ano nos últimos 12 anos, o candidato à liderança do clube propõe medidas de gestão de potencialização de receitas operacionais, a começar por receitas resultantes da valorização dos ativos. Promete ainda reduzir progressivamente a dívida financeira, bem como os respetivos encargos, esperando, com isso, gerar melhores resultados com a negociação de ativos para ajudar no cumprimento das regras determinadas pela UEFA e pela FPF.

No caminho proposto, AVB destaca o reforço da aposta na formação; no planeamento a curto, médio e longo prazo; assim como no reforço de competência no scouting; e também a redução de custos associada à compra e venda de jogadores.

De recordar que José Pedro Pereira da Costa é o nome escolhido por André Villas-Boas para liderar a pasta financeira da SAD.