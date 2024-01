Angelino Ferreira nas contas de André Villas-Boas para a corrida eleitoral

André Villas-Boas anunciou publicamente que está "em condições de formalizar a candidatura", neste mês de janeiro, às eleições para a presidência do FC Porto, que irão decorrer no próximo mês de abril. Recusando-se, para já, a adiantar os nomes de quem o vai acompanhar nesta corrida, explicando que isso será feito "de forma progressiva", até por respeito à "época do FC Porto", deixou perceber que abriu as portas da sua equipa a Angelino Ferreira, de quem tem recebido apoio.

"É um nome que está vinculado ao FC Porto, principalmente numa década reconhecida por uma gestão eficaz, qualificada e rigorosa. Portanto, tem sido uma das pessoas que, felizmente, me tem demonstrado apoio e seguramente é uma das pessoas com as quais eu gostava de contar", afirmou André Villas-Boas, em entrevista ao JN, sobre o antigo administrador financeiro da SAD.





"O Antero [Henrique] terá sido um dos melhores CEO com os quais trabalhei. Mas não faz parte das minhas equipas e dificilmente fará parte da equipa que levarei para o FC Porto", garantiu também AVB, vincando que troca "alguns pontos de vista" com o antigo administrador da SAD portista, mas ele "não tem sido tão influente" no seu projeto, como alguns "querem montar".AVB desconhece os protocolos assinados pela direção com as claques Super Dragões e o Coletivo Ultras 95, mas recorre a informações recolhidas "nestes últimos dois anos" para deixar um sério aviso sem temer qualquer "dissabor": "Se houver perda de valor [relativamente à bilhética] que não sirva à instituição FC Porto da melhor forma, é aí que vamos intervir."