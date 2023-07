António Costa sobre Pinto da Costa: «Merece toda a estima e consideração apesar dos muitos desgostos»

António Costa visitou o Museu do FC Porto na tarde desta terça-feira, onde foi recebido por Pinto da Costa e Fernando Gomes, administrador da SAD. No final, não poupou nos elogios ao líder dos azuis e brancos."Pinto da Costa é uma figura marcante, a pessoa no mundo com mais anos de dirigente, mais de 2.500 titulos conquistados durante a sua presidência nas diferentes modalidades. Alguém que merece toda a estima e consideração apesar dos muitos desgostos que me tem inflingido enquanto adepto do Benfica. Uma coisa é ser benfiquista, outra coisa é exercer as minhas funções enquanto primeiro-ministro", considerou António Costa em declarações ao Porto Canal, explicando depois o que viu no museu dos dragões: "Foi uma viagem muito interessante, para conhecer a história de uma grande instituição do desporto português. Um clube que tem dado muito para prestigiar Portugal em todo o mundo, em particular no futebol, que tem dado muitas alegrias aos adeptos, também tristezas aos que não são adeptos, mas que é uma instituição que é muito importante para o desporto nacional, no futebol, e este museu é um excelente exemplo de como se pode contar uma historia de mais de um século."Também Pinto da Costa elogiou o primeiro-ministro, sobretudo por ter visitado o Museu do FC Porto a título pessoal. "É muito importante, porque é o primeiro-ministro, é primeiro-ministro já há muitos anos, foi eleito pelo povo maioritariamente, portanto é uma pessoa que merece o maior respeito de todos os portugueses. E o ter feito aqui uma visita a título particular para mim ainda tem mais importância do que se fosse oficial, porque mostra uma consideração pessoal pelo clube e até pelas pessoas do clube. Naturalmente, fico muito reconhecido", referiu o presidente portista.