António Costa visitou o Museu do FC Porto

António Costa esteve de visita ao Museu do FC Porto na tarde desta terça-feira. O primeiro-ministro foi recebido por Pinto da Costa e Fernando Gomes, administrador da SAD dos azuis e brancos, e fez-se acompanhar de Rui Moreira, presidente da Câmara do Porto, e Eduardo Vítor Rodrigues, edil de Vila Nova de Gaia.A visita surgiu na sequência da presença de António Costa num seminário que teve lugar no Europarque, em Santa Maria da Feira.