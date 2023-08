António Folha: «Estamos cá para a guerra e eu estou preparado para ela»

O FC Porto B empatou ontem com o Tondela em jogo da 1.ª jornada da Liga Sabseg (1-1) , uma partida com dois cartões vermelhos, um para cada equipa. Esta segunda-feira, o 'Dragões Diário' fala em "duas partes bem distintas" e sublinha as palavras de António Folha no final do encontro."A equipa B merecia ter ganho, mas acabou por dividir pontos com o Tondela na estreia do videoárbitro na Segunda Liga. O encontro teve duas partes bem distintas: na primeira só deu FC Porto e o remate certeiro de Vasco Sousa pecou por escasso; reduzidos a dez na segunda, os bês acabaram por consentir o empate. "As coisas este ano vão ser difíceis, mas estamos cá para a guerra e eu estou preparado para ela", alertou António Folha em vésperas da viagem ao Restelo para defrontar o verdadeiro Belenenses", pode ler-se na newsletter dos azuis e brancos.