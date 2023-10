Antuérpia-FC Porto, 1-4: o duelo em 5 factos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O FC Porto venceu por 4-1 na visita ao reduto do Antuérpia, numa partida na qual alcançou uma reviravolta épica. Eis alguns dados estatísticos que ficam, numa análise da GoalPoint.

6. Primeira parte fraca do Porto, com apenas quatro remates à baliza belga e um único enquadrado. Na segunda os "dragões" dispararam sete vezes, seis delas com boa direção

14. Ao longo da partida os "azuis-brancos" tentaram 26 vezes o drible e tiveram sucesso em 14, uma eficácia acima da média de 54% que ajudou a deixar os belgas "nas covas"

0.3. Evanilson entrou pouco antes do intervalo e revolucionou o jogo, conseguindo o primeiro "hat-trick" desta edição da Liga dos Campeões. Tudo em somente 0.3 Golos Esperados, outro recorde da prova em 2023/24

9. Mehdi Taremi voltou a estar divorciado do golo, mas a sua ação durante a partida foi fundamental. Além de 2 assistências, o iraniano ganhou 9 dos 12 duelos que disputou, fazendo a cabeça em água à defesa anfitriã

15. O arranque de David Carmo no Porto pode ter sido difícil, mas o central vai dando cartas na época em curso e, nesta partida, realizou 15 ações defensivas, máximo do encontro, 9 das quais cortes/alívios