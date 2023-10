Árbitro francês Benoît Bastien no Antuérpia-FC Porto

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O francês Benoît Bastien é o árbitro do jogo de quarta-feira entre o Antuérpia e o FC Porto, da terceira jornada do Grupo H da Liga dos Campeões, informou esta segunda-feira a UEFA.

Para o jogo na Bélgica, no Bosuilstadion, com início às 20:00 (horas de Lisboa), Bastian, árbitro de 40 anos e internacional desde 2014, contará com os assistentes Aurélien Berthomieu e Aurélien Drouet.

No videoárbitro (VAR) estará Benoît Millot, com o apoio de Jérôme Brisard.

O Barcelona lidera o grupo H, com seis pontos, seguido de FC Porto e Shakhtar Donetsk, ambos com três, enquanto o Antuérpia ainda não pontuou, depois de ter perdido os dois primeiros jogos.