Árbitro simulou problema no intercomunicador... porque não tinha o cartão vermelho no bolso

Nem tudo o que parece é. Manuel Oliveira, aos 18 minutos do Vizela-FC Porto (0-2), foi ter com o 4º árbitro com um aparente problema no intercomunicador, mas foi possível perceber que o que realmente se estava a passar era que o juiz do Porto não tinha com ele o cartão vermelho, que João Pedro Afonso lhe colocou nos calções enquanto simulavam estar a arranjar o equipamento eletrónico.





O momento insólito durou alguns minutos, terminando com Manuel Oliveira a voltar ao centro do terreno e, disfarçadamente, a retirar o cartão dos calções para juntar ao bolso da camisola.

Uma simulação do árbitro que deu... cartão.