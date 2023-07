Argentinos falam em proposta de 8 milhões do FC Porto por médio do Boca Juniors

#Porto realizó una oferta formal de €8M por el 90% Alan Varela.



El futbolista ve con buenos ojos dar el salto a Europa.



Se espera una respuesta de #Boca en las próximas horas . pic.twitter.com/awqz0XJA32 — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) July 12, 2023

O jornalista argentino Germán García Grova, que trabalha na TyC Sports e Radio La Red, adianta esta quarta-feira que o FC Porto terá apresentado uma proposta formal ao Boca Juniors pelo passe do médio centro Alan Varela. De acordo com a informação, os dragões terão colocado em cima da 8 milhões de euros por 90% do passe, sendo que esta oferta será analisada pelo clube de Buenos Aires nas próximas horas.Varela, de 22 anos, tem contrato com o Boca até 2026, mas veria com bons olhos uma mudança para o futebol europeu. De resto,sabe que o argentino é um dos jogadores referenciados pela SAD do FC Porto, tal como adiantámos há cerca de um mês