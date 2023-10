Atlético Madrid tem avançado do FC Porto debaixo de olho

O Atlético Madrid quer reforçar o sector atacante no próximo mercado de inverno e Diego Simeone já apontou o seu alvo preferido. De acordo com o 'fichajes.net', o técnico dos colchoneros definiu o portista Evanilson como alvo prioritário para aumentar a qualidade do ataque.Não obstante Álvaro Morata estar a realizar um dos melhores arranques de época da sua carreira, Diego Simeone pretende garantir mais um avançado que lhe dê garantias para a segunda parte da temporada, e Evanilson possui as características desejadas para preencher esse lugar.A recente exibição do brasileiro em Antuérpia, onde marcou três golos, fez reacender o interesse do Atlético Madrid, mesmo tendo em conta que Evanilson renovou o seu contrato com o FC Porto até 2027.Neste momento, o avançado, que soma seis golos na presente época, está avaliado em 22 milhões de euros pelo Transfermarkt.