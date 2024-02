Atraso ao intervalo e pirotecnia valem multas ao FC Porto

O Conselho de Disciplina (CD), Secção profissional da Federação Portuguesa de Futebol anunciou, esta quinta-feira, duas multas ao FC Porto por incidentes separados, no encontro diante do E. Amadora de passado sábado.A primeira, com um montante de 2.040 euros, é relativa ao atraso no reinício do jogo após o intervalo. "O intervalo teve a duração de 19 minutos derivado à entrada tardia no terreno de jogo da equipa A. Não apresentaram justificação", pode ler-se no relatório do delegado da Liga designado para a partida.Já a segunda incidência, esta valendo uma multa de 3.825 euros, está relacionada com a pirotecnia nas bancadas do Estádio do Dragão, tanto da massa adepta portista como os adeptos visitantes, tendo ambos os grupos deflagrado flashlights e potes de fumo."«Ao minuto 31 e ao minuto 36 da primeira parte, os adeptos da Sociedade Desportiva visitada, o FC Porto, SAD , melhor identificados pelas suas vestes, cachecóis cânticos de apoio, situados no Bancada Topo Sul, Setor 9 dentro da ZCEAP, zona exclusiva aos mesmos deflagraram 1 Flash Light. (...) Ao minuto 75, os adeptos da Sociedade Desportiva visitante, o CF Estrela , melhor identificados pelas suas vestes, cachecóis e cânticos de apoio, situados no Arquibancada Setor 50, fora da ZCEAP, deflagraram 1 Flash Light. (...) Antes do inicio do jogo, os adeptos da Sociedade Desportiva visitada, o FC Porto, SAD , melhor identificados pelas suas vestes, cachecóis e cânticos de apoio, situados no Bancada Nascente, Setor 22, fora da ZCEAP, deflagraram 2 potes de fumo (...) Antes do inicio do jogo, os adeptos da Sociedade Desportiva visitante, o CF Estrela , melhor identificados pelas suas vestes, cachecóis e cânticos de apoio, situados no Arquibancada Setor 50, fora da ZCEAP, deflagraram 1 pote de fumo. (...) Ao minuto 30 da primeira parte, os adeptos da Sociedade Desportiva visitante, o CF Estrela , melhor identificados pelas suas vestes, cachecóis e cânticos de apoio, situados no Arquibancada Setor 50,fora da ZCEAP, deflagraram 1 pote de fumo", diz o relatório explícito no mapa de castigos revelado pelo CD.