Azmoun eleva Taremi: «Sem dúvida que pode jogar em equipas como Milan e Inter»

Sardar Azmoun, companheiro de Taremi no ataque do Irão, não poupa nos elogios ao compatriota que atua no FC Porto, lamentando apenas que tenha chegado tarde à alta roda do futebol.

"É um jogador talentoso que tem brilhado imenso no FC Porto, um homem-golo. Evoluiu tanto e gostava que tivesse chegado à Europa mais cedo", referiu o avançado do Bayer Leverkusen, em declarações à imprensa iraniana.

Numa altura em que Taremi tem sido colocado na mira de diversos tubarões europeus, Azmoun acredita que o camisola 9 dos dragões tem qualidade para brilhar em qualquer equipa. "Sem dúvida que pode jogar em equipas como Milan e Inter. Tem trabalhado arduamente e feito grandes jogos no FC Porto", completou o dianteiro iraniano.