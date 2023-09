Barcelona analisa FC Porto: «Equipa ultracompetitiva»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

“Para entender o FC Porto é preciso falar-se de Sérgio Conceição”, pode ler-se no texto que o Barcelona publicou no seu site oficial sobre o adversário português com quem vai medir forças na fase de grupos da Liga dos Campeões. Nessa análise aos dragões escreve-se que o treinador “incutiu uma cultura vencedora” na equipa e tornou-a “ultracompetitiva”.

Passando para o plantel, salienta-se a presença dos “defesas poderosos” Pepe e Marcano, além “da velocidade” dos laterais João Mário e Wendell. Daí para a frente destacaram Pepê e Galeno como “as armas mais poderosas” dos dragões, que estão encarregues de fazer a bola chegar à dupla formada por Taremi e Toni Martínez. Nico não é esquecido e Diogo Costa é apontado como “um dos melhores da Europa” na baliza.