Barcelona arranca pré-época com o alvo portista Nico González

Tal como oadiantou, Nico González apresentou-se esta segunda-feira no primeiro dia de pré-época do Barcelona, na Ciutat Esportiva Joan Gamper.O médio, de 21 anos, que na última temporada jogou no Valencia por empréstimo, é um dos objetivos do FC Porto para reforçar a equipa neste mercado de transferências.Além de Nico González, numa manhã marcada por exames médicos e testes físicos no emblema blaugrana, estiveram presentes Balde, Dest, Eric Garcia, Ferran Torres, Iñaki Peña, Íñigo Martínez, Lenglet, Marcos Alonso, Pablo Torre, Pedri, Ronald Araujo, Raphinha, Sergi Roberto e os jovens Alarcón, Cubarsí, Diego Kochen, Estanis, Faye, Fermín López, Héctor Fort, Lamine Yamal, Marc Casadó, Marc Guiu, Pau Prim e Unai Hernánd.