Baró confirmado no arranque dos trabalhos do FC Porto

Romário Baró foi a principal novidade do arranque dos trabalhos, confirmando-se a informação adiantada por Record na sua edição de ontem. Face à escassez de médios, Conceição integrou o ex-Casa Pia, que vai agora lutar por um lugar num grupo que, por enquanto, conta com 19 elementos.





O primeiro treino do FC Porto em 2023/24 contou com três elementos no boletim clínico. João Mário, Veron e Evanilson limitaram-se a realizar treino condicionado, sendo que o lateral e o ponta-de-lança ainda trazem problemas físicos da última época e o extremo lesionou-se nas férias. Veron, de resto, já trabalha no Olival há algumas semanas e está perto da recuperação.