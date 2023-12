Bilhetes esgotados para a receção ao Arsenal

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O FC Porto anunciou durante a tarde desta quarta-feira que os bilhetes disponibilizados para a receção ao Arsenal, referente à 1.ª mão dos oitavos-de-final da Champions, já se encontram esgotados, tanto para sócios como para público.Os dragões informaram que apenas os detentores de Lugar Anual no Estádio do Dragão, independentemente da categoria, podem garantir o seu lugar no encontro, uma vez que têm o seu bilhete reservado até 9 de janeiro. A partir de 10 de janeiro, os lugares que não tenham sido adquiridos serão disponibilizados a todos os sócios e público em geral.Recorde-se que o FC Porto-Arsenal está agendado para o dia 21 de fevereiro, às 20 horas.